Mondelez Aktie News: Mondelez am Mittwochabend im Minusbereich

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 66,33 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'625 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 65,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,75 USD. Von der Mondelez-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 430'395 Stück gehandelt.

Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,04 USD aus. Mondelez gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 USD, nach 0,57 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.97 Mrd. USD – ein Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 9.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Mondelez am 28.01.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,06 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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