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11.11.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez gibt am Mittwochnachmittag ab
Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 65,89 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 65,89 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'582 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 65,55 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 65,75 USD. Von der Mondelez-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142'804 Stück gehandelt.
Am 06.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Mit Abgaben von 22,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,04 USD. Mondelez gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,57 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Mondelez mit einem Umsatz von insgesamt 9.97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,29 Prozent gesteigert.
Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Mondelez im Jahr 2026 3,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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