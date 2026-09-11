Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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11.09.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez kommt am Abend kaum vom Fleck
Die Aktie von Mondelez zeigt sich am Freitagabend ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 62,42 USD zeigte sich die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.
Im NASDAQ-Handel kam die Mondelez-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 62,42 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'667 Punkten liegt. Die Mondelez-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 62,90 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mondelez-Aktie bisher bei 62,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 62,87 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 449'486 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 66,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mondelez-Aktie mit einem Kursplus von 6,74 Prozent wieder erreichen. Am 09.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 USD. Mondelez liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 9.36 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 8.98 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.
In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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