Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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11.09.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von Mondelez gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 62,27 USD.
Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 62,27 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'671 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 62,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 187'985 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,63 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Mit einem Zuwachs von 6,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,25 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,70 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 USD. Mondelez gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 9.36 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 8.98 Mrd. USD umsetzen können.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 3,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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