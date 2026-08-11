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11.08.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez verzeichnet am Abend kaum Ausschläge

Mondelez Aktie News: Mondelez verzeichnet am Abend kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 61,47 USD.

Mondelez
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Die Mondelez-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 61,47 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'727 Punkten steht. In der Spitze legte die Mondelez-Aktie bis auf 61,71 USD zu. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,87 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 61,06 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 588'947 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 66,63 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Gewinne von 8,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 16,63 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,06 USD aus. Am 28.07.2026 äusserte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.36 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mondelez einen Umsatz von 8.98 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,05 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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