Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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11.08.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 61,28 USD.
Das Papier von Mondelez gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 61,28 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten realisiert. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 60,87 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 61,06 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 143'709 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 66,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 19,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 USD je Mondelez-Aktie. Mondelez veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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