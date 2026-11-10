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10.11.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend in Rot
Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 66,26 USD.
Das Papier von Mondelez gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 66,26 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'507 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Mondelez-Aktie bis auf 65,61 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 612'191 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 68,74 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 3,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie.
Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,04 USD je Mondelez-Aktie. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,57 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 9.97 Mrd. USD gegenüber 9.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,06 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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