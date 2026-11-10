Mondelez Aktie News: Anleger schicken Mondelez am Dienstagnachmittag ins Minus

Das Papier von Mondelez gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 65,70 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'521 Punkten steht. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,61 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,22 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 227'141 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 4,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2026 Kursverluste bis auf 51,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mondelez-Aktie 21,99 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,04 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 9.97 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 9.74 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Mondelez am 28.01.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,06 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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