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Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058

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10.09.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez verliert am Abend

Mondelez Aktie News: Mondelez verliert am Abend

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 62,15 USD abwärts.

Mondelez
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Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 62,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'590 Punkten liegt. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 61,83 USD nach. Bei 62,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 682'704 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 66,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,21 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,25 USD am 09.01.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 17,53 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,06 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,13 Prozent auf 9.36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mondelez wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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