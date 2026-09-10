Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag ohne grosse Veränderung

Im NASDAQ-Handel kam die Mondelez-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 62,39 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'603 Punkten steht. Bei 62,62 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Mondelez-Aktie bis auf 62,03 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,49 USD. Zuletzt wechselten 203'995 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Bei 66,63 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 6,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 17,86 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 USD je Mondelez-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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