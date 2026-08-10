Mondelez Aktie News: Mondelez am Montagabend auf rotem Terrain

Die Mondelez-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 61,45 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'749 Punkten steht. Im Tief verlor die Mondelez-Aktie bis auf 61,31 USD. Bei 62,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Mondelez-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 594'510 Stück gehandelt.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 66,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 7,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Abschläge von 16,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,06 USD. Mondelez liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,49 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.98 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.36 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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