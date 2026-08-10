Mondelez Aktie News: Mondelez tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 61,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'765 Punkten liegt. Bei 61,37 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,20 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 155'836 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,63 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 7,69 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 51,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2026). Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 16,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,13 Prozent auf 9.36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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