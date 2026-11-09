Mondelez Aktie News: Mondelez gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 66,55 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'546 Punkten tendiert. Bei 66,62 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,12 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 502'431 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 51,25 USD fiel das Papier am 09.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,04 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 29.10.2026. Das EPS lag bei 1,02 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Mondelez mit einem Umsatz von insgesamt 9.97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,29 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,06 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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