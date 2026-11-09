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09.11.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez verliert am Montagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 65,44 USD.
Der Mondelez-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 65,44 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'516 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Mondelez-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,37 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,12 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 160'142 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 68,74 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 4,80 Prozent niedriger. Bei 51,25 USD erreichte der Anteilsschein am 09.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 21,68 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,04 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 29.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,57 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 9.97 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,06 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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