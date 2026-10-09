Mondelez Aktie News: Anleger schicken Mondelez am Freitagabend auf rotes Terrain

Um 20:26 Uhr fiel die Mondelez-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 60,57 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'812 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Mondelez-Aktie bei 60,07 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,30 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 402'647 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 66,63 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 9,09 Prozent niedriger. Bei 51,25 USD erreichte der Anteilsschein am 09.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 18,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Mondelez gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9.36 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 8.98 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mondelez am 03.11.2026 präsentieren.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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