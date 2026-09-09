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09.09.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez am Mittwochabend in Grün

Mondelez Aktie News: Mondelez am Mittwochabend in Grün

Die Aktie von Mondelez zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Mondelez legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 62,06 USD.

Mondelez
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 62,06 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'642 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Mondelez-Aktie bei 62,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,11 USD. Zuletzt wechselten 688'609 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 66,63 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 7,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.01.2026 (51,25 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 17,41 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen. Mondelez liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 9.36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.98 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mondelez am 03.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,05 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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