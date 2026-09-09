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09.09.2026 16:29:00

Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag in Grün

Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mondelez. Zuletzt stieg die Mondelez-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 62,21 USD.

Mondelez
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 62,21 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'645 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mondelez-Aktie bei 62,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,11 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 268'642 Mondelez-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,63 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. 7,10 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 51,25 USD erreichte der Anteilsschein am 09.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 17,62 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 28.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9.36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Mondelez-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2026 3,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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