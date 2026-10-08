Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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08.10.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez gewinnt am Donnerstagabend an Boden
Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Mondelez-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 60,61 USD nach oben.
Die Mondelez-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 60,61 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'761 Punkten notiert. Die Mondelez-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,65 USD. Mit einem Wert von 59,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Mondelez-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 708'973 Stück gehandelt.
Bei 66,63 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 9,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 15,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 USD je Mondelez-Aktie. Mondelez veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9.36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Mondelez-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,05 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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