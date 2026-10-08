Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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08.10.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 59,81 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Mondelez-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 59,81 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'788 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Mondelez-Aktie sogar auf 60,03 USD. Bei 59,83 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 185'055 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 66,63 USD. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 10,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,25 USD am 09.01.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 14,31 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9.36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,05 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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