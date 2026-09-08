Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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08.09.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez zeigt sich am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Mondelez. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 61,42 USD zu.
Das Papier von Mondelez legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 61,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'692 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Mondelez-Aktie bei 61,56 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 637'307 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,63 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,48 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,25 USD. Dieser Wert wurde am 09.01.2026 erreicht. Abschläge von 16,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,06 USD belaufen. Mondelez liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.98 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Mondelez wird am 03.11.2026 gerechnet.
Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,05 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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