Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr fiel die Mondelez-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 60,94 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'680 Punkten steht. In der Spitze büsste die Mondelez-Aktie bis auf 60,49 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,13 USD. Zuletzt wechselten 220'204 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 66,63 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Gewinne von 9,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,25 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 15,90 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 USD. Mondelez liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.36 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mondelez einen Umsatz von 8.98 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 3,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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