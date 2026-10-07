Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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07.10.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez fällt am Abend
Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 59,47 USD.
Die Mondelez-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 59,47 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Die Mondelez-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,41 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 59,77 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 874'852 Mondelez-Aktien.
Bei 66,63 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 12,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 13,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,06 USD belaufen. Am 28.07.2026 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mondelez wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,05 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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