Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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07.10.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 59,48 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 59,48 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'774 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Mondelez-Aktie bei 59,43 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,77 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 204'571 Aktien.
Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 66,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 13,83 Prozent Luft nach unten.
Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,06 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.07.2026. Das EPS belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 9.36 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 8.98 Mrd. USD umgesetzt.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,05 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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