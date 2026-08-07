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07.08.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagabend mit Aufschlag

Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagabend mit Aufschlag

Die Aktie von Mondelez gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Mondelez legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 62,90 USD.

Mondelez
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Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,2 Prozent auf 62,90 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'739 Punkten liegt. Der Kurs der Mondelez-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,07 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 431'964 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,63 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2026 Kursverluste bis auf 51,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,06 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2025. Mondelez liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,20 USD, nach 0,49 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.36 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8.98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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