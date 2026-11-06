Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend mit negativen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr ging es für die Mondelez-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 66,39 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'402 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Mondelez-Aktie bis auf 64,74 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,89 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 641'181 Mondelez-Aktien.

Bei einem Wert von 68,74 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 3,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mondelez-Aktie 22,80 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,04 USD. Am 29.10.2026 äusserte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,02 USD. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mondelez einen Umsatz von 9.74 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Mondelez am 28.01.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,06 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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