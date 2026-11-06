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06.11.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 66,44 USD.
Die Mondelez-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 66,44 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'430 Punkten steht. In der Spitze fiel die Mondelez-Aktie bis auf 64,74 USD. Bei 64,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 288'528 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 51,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 22,86 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,04 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 29.10.2026. Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,57 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 9.97 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 9.74 Mrd. USD umsetzen können.
Die Mondelez-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,06 USD je Mondelez-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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