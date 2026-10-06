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06.10.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Mondelez Aktie News: Mondelez am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Mondelez gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 59,22 USD.

Mondelez
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Mondelez-Papiere um 20:26 Uhr 1,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'826 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mondelez-Aktie bei 59,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'014'012 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,63 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Abschläge von 13,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9.36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,05 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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