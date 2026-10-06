Mondelez Aktie News: Mondelez am Dienstagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 59,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'820 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mondelez-Aktie bei 59,26 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 256'195 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 66,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD ab. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 15,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,06 USD belaufen. Am 28.07.2026 hat Mondelez in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9.36 Mrd. USD gegenüber 8.98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 3,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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