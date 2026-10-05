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05.10.2026 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez am Montagabend nahezu unbewegt

Mondelez Aktie News: Mondelez am Montagabend nahezu unbewegt

Die Aktie von Mondelez zeigt am Montagabend wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Mondelez-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 58,16 USD.

Mondelez
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Zum Vortag unverändert notierte die Mondelez-Aktie um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel bei 58,16 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'778 Punkten notiert. Der Kurs der Mondelez-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,26 USD zu. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,73 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,83 USD. Zuletzt wechselten 533'218 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,63 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 USD je Mondelez-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,49 USD im Vorjahresquartal. Mondelez hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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