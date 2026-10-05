Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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05.10.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von Mondelez hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Mondelez-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 58,19 USD.
Im NASDAQ-Handel kam die Mondelez-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 58,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'756 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Mondelez-Aktie sogar auf 58,26 USD. Bei 57,73 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,83 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 192'825 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 12,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2026 Kursverluste bis auf 51,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Am 28.07.2026 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent auf 9.36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,05 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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