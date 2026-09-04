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04.09.2026 16:29:00

Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen

Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Mondelez gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 61,15 USD ab.

Mondelez
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Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 61,15 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'726 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Mondelez-Aktie bei 60,91 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,91 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 193'477 Mondelez-Aktien.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,63 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mondelez-Aktie mit einem Kursplus von 8,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 USD. Am 28.07.2026 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,49 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 9.36 Mrd. USD gegenüber 8.98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez im Jahr 2026 3,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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