Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’858 -0.3%  SPI 17’677 -0.2%  Dow 47’936 1.0%  DAX 23’694 -0.1%  Euro 0.9332 0.0%  EStoxx50 5’695 0.2%  Gold 4’210 0.1%  Bitcoin 74’060 1.0%  Dollar 0.7994 -0.4%  Öl 62.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Holcim1221405
Top News
Synthetische ETFs: Welche regulatorischen Risiken Anleger kennen sollten
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochabend
Lafarge-Prozess: Überstürzte Evakuierung der syrischen Zementfabrik im Fokus
Youngtimers-Aktie: Investmentgesellschaft gibt vor aoGV Details zur Kapitalerhöhung bekannt
Ausblick: Salesforce zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.12.2025 20:27:13

Mondelez Aktie News: Mondelez wird am Abend ausgebremst

Mondelez Aktie News: Mondelez wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 55,84 USD.

Mondelez
44.86 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 55,84 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'856 Punkten steht. Im Tief verlor die Mondelez-Aktie bis auf 55,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,95 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'023'788 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,15 USD) erklomm das Papier am 24.07.2025. Mit einem Zuwachs von 27,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (53,95 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 3,38 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,79 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD. Am 28.10.2025 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mondelez noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 2,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Mondelez-Anleger freuen

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Börse New York: Letztendlich deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mondelez

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?