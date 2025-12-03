Mondelez Aktie News: Mondelez wird am Abend ausgebremst

Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 55,84 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'856 Punkten steht. Im Tief verlor die Mondelez-Aktie bis auf 55,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,95 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'023'788 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,15 USD) erklomm das Papier am 24.07.2025. Mit einem Zuwachs von 27,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (53,95 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 3,38 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,79 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD. Am 28.10.2025 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mondelez noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 2,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

