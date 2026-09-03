Mondelez Aktie News: Mondelez gibt am Abend nach

Die Mondelez-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 61,18 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'754 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Mondelez-Aktie bei 60,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,17 USD. Bisher wurden via NASDAQ 714'249 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,63 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 8,90 Prozent Luft nach oben. Am 09.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mondelez-Aktie 16,23 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,06 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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