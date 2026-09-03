Mondelez Aktie News: Mondelez am Donnerstagnachmittag im Minus

Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 61,24 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'704 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Mondelez-Aktie bis auf 61,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,17 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 243'557 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,63 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,79 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,25 USD am 09.01.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 28.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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