|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez am Montagabend stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 66,29 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Mondelez-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 66,29 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Mondelez-Aktie legte bis auf 66,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 65,30 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 991'754 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,63 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 22,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Mondelez-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,94 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,05 USD aus. Am 29.10.2026 äusserte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9.97 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,06 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie
S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen
Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte
Nestlé-Aktie höher: Nestlé und weitere Konzerne von Stadt San Francisco verklagt
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mondelez
|
20:27
|Mondelez Aktie News: Mondelez am Montagabend stärker (finanzen.ch)
|
16:29
|Mondelez Aktie News: Mondelez macht am Nachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 mit Kurseinbruch (finanzen.ch)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Ausblick: Mondelez legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Mondelez
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.