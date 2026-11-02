Mondelez Aktie News: Mondelez am Montagabend stärker

Um 20:26 Uhr ging es für das Mondelez-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 66,29 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Mondelez-Aktie legte bis auf 66,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 65,30 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 991'754 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,63 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 22,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Mondelez-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,94 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,05 USD aus. Am 29.10.2026 äusserte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9.97 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Mondelez-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,06 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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