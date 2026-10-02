Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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02.10.2026 20:27:13
Mondelez Aktie News: Mondelez am Abend gesucht
Die Aktie von Mondelez gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Mondelez legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 58,17 USD.
Die Mondelez-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 58,17 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'715 Punkten notiert. Bei 58,21 USD erreichte die Mondelez-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,78 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 916'471 Mondelez-Aktien umgesetzt.
Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,63 USD an. Mit einem Zuwachs von 14,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,25 USD. Mit Abgaben von 11,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,94 USD aus. Mondelez veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mondelez dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,05 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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