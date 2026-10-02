Mondelez Aktie News: Anleger greifen bei Mondelez am Nachmittag zu

Das Papier von Mondelez konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 57,99 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'751 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Mondelez-Aktie bei 58,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,78 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 225'886 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,63 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,89 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,62 Prozent.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2025 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,06 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9.36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2026 3,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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