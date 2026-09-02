Mondelez Aktie News: Mondelez legt am Abend zu

Um 20:26 Uhr ging es für das Mondelez-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 62,89 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'670 Punkten tendiert. Bei 62,91 USD erreichte die Mondelez-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,65 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 611'383 Mondelez-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 66,63 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2026 Kursverluste bis auf 51,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,50 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.36 Mrd. USD – ein Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 8.98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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