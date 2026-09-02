Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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02.09.2026 16:29:00
Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 61,54 USD ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Mondelez-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 61,54 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'671 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Mondelez-Aktie bis auf 61,29 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,65 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 190'801 Mondelez-Aktien.
Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,63 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mondelez-Aktie somit 7,63 Prozent niedriger. Bei 51,25 USD fiel das Papier am 09.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 20,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2025 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,06 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 äusserte sich Mondelez zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent auf 9.36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mondelez am 03.11.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,05 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Mondelez am 02.09.2026
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