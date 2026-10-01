Mondelez Aktie News: Mondelez kommt am Abend kaum vom Fleck

Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Mondelez-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 57,84 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Mondelez-Aktie sogar auf 58,16 USD. Das Tagestief markierte die Mondelez-Aktie bei 57,41 USD. Bei 57,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 1'096'265 Aktien.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,63 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.01.2026 bei 51,25 USD. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 12,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,06 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Mondelez veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 9.36 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 8.98 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,05 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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