Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 57,94 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'636 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Mondelez-Aktie sogar auf 57,96 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 273'897 Mondelez-Aktien.

Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.01.2026 auf bis zu 51,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 13,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.98 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,05 USD je Mondelez-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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