Mondelez Aktie News: Mondelez am Dienstagabend mit Abschlägen

Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 61,91 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Im Tief verlor die Mondelez-Aktie bis auf 61,77 USD. Bei 62,43 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 603'611 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,63 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 7,62 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,25 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,06 USD belaufen. Am 28.07.2026 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Mondelez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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