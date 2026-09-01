Mondelez Aktie News: Mondelez am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Mondelez-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 62,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'655 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Mondelez-Aktie bei 62,93 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 62,43 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 213'163 Aktien.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 66,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.01.2026 (51,25 USD). Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 21,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Mondelez-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,06 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9.36 Mrd. USD gegenüber 8.98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mondelez am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 3,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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