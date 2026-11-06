Monde Nissin stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Monde Nissin äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.13 PHP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.130 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 23.60 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.81 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch