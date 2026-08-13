Monde Nissin stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Monde Nissin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.12 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.090 PHP je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 21.52 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.58 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch