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12.08.2026 06:37:00
mondaycom öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
mondaycom liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat mondaycom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0.08 USD. Im letzten Jahr hatte mondaycom einen Gewinn von 0.030 USD je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21.94 Prozent auf 364.6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 299.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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