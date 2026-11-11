mondaycom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

mondaycom hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte mondaycom ein EPS von 0.250 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 377.5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte mondaycom 316.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch