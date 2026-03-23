Mondadori öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mondadori stellte am 20.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde auf 227.1 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 228.9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0.210 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0.230 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 931.60 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 934.73 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch