MonBat AD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MonBat AD hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 EUR gegenüber -0.040 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 43.8 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43.6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch