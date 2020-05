Monarques signe un protocole d'entente avec Glencore Canada concernant l'utilisation potentielle du concentrateur Kidd pour son projet aurifère Wasamac

MONTRÉAL, le 14 mai 2020 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un protocole d'entente avec Glencore Canada Corporation (« Glencore ») concernant l'utilisation potentielle du concentrateur Kidd de Glencore (le « Concentrateur ») à Timmins, en Ontario, pour le traitement du minerai qui sera extrait de la propriété aurifère Wasamac de Monarques située dans la province de Québec.

Voici un sommaire du protocole d'entente, comportant un plan de travail en quatre phases qui doit être exécuté par Monarques :

Phase 1 - Étude de mise à niveau : Monarques entamera une étude sur la mise à niveau du Concentrateur, ou d'une partie de celui-ci, et des infrastructures connexes pour expédier le minerai de la propriété Wasamac par chemin de fer afin qu'il soit traité et transformé en anodes dorées au Concentrateur (l' « Étude de mise à niveau »). L'Étude de mise à niveau sera financée par Monarques et devra être complétée au plus tard le 31 décembre 2020.

Phase 2 - Négociation et signature d'une entente d'usinage à forfait : Si les parties acceptent que les résultats de l'Étude de mise à niveau sont positifs pour chacun de leurs intérêts, Monarques et Glencore négocieront de bonne foi pour conclure une entente d'usinage à forfait (l' « Entente d'usinage à forfait »). L'Entente d'usinage à forfait devra être signée au plus tard le 30 mars 2021, faute de quoi Glencore n'aura plus d'obligations au titre des présentes.

Phase 3 - Travaux de mise à niveau du Concentrateur : Suite à l'exécution de l'Entente d'usinage à forfait, Monarques financera les travaux de mise à niveau du Concentrateur et des infrastructures connexes. La phase 3 devra être complétée au plus tard à la fin du mois de juillet 2023.

Phase 4 - Mise en œuvre des services d'usinage à forfait : Une fois la phase 3 complétée, Monarques expédiera le minerai de sa propriété Wasamac au Concentrateur et Glencore le traitera conformément à l'Entente d'usinage à forfait conclu entre les parties. La première livraison du minerai de la propriété Wasamac au Concentrateur devra avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2023.

Au cours des prochaines semaines, Monarques retiendra les services d'un ou de plusieurs consultants pour réaliser l'Étude de mise à niveau.

À PROPOS DE KIDD OPERATIONS

Située à Timmins, en Ontario, Glencore Canada Corporation exploite Kidd Operations, qui comprend le site métallurgique de Kidd et la mine Kidd.

Le Concentrateur est situé sur la propriété du site métallurgique de Kidd (site Kidd Met). Le site Kidd Met est situé à 27 km à l'est de Timmins, en Ontario, dans les cantons de Hoyle et Matheson, dans les limites de la ville de Timmins. Construit en 1966 et ayant fait l'objet de nombreuses améliorations au fil des ans, le Concentrateur traite actuellement du minerai métallique pour produire des concentrés de cuivre et de zinc. L'installation a une capacité nominale de 12 500 tonnes par jour et est entièrement autorisée avec des permis de prélèvement et de rejet d'eau et de stockage de résidus miniers épaissis. Le site est desservi par un service ferroviaire entrant et sortant par Ontario Northland Railway.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement plus de 330 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, ainsi que les usines Camflo et Beacon. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

